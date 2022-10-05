«ذا صن»: رئيسة وزراء بريطانيا تحضر قمة المناخ في شرم الشيخ

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تترأس الوفد الإنجليزي الذي يحضر قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر نوفمبر المقبل، ولكن لن يكون معها ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وتحرص رئيسة الوزراء الجديدة على حضور قمة المناخ المرتقبة في مصر رغم مطالبات البعض لها بالتركيز في قضايا الاقتصاد في ظل التضخم الكبير الذي تعاني منه البلاد.

تغير اهتمام رؤساء وزراء بريطانيا

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء المستقيل مؤخرا كان يهتم بقضايا المناخ ولكن تراس لن تسير على شاكلته، ورغم ذلك تحضر قمة المناخ في مصر بعد سنة واحدة من استضافة جلاسكو بإسكتلندا القمة 26 التي لم تحضر فيها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية ولكن اكتفت بكلمة مسجلة في فيديو.

ودعا مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريس، قادة العالم للمشاركة في قمة المناخ المنتظرة في مصر نوفمبر المقبل، التي بدأ العد التنازلي لها؛ إذ تعقد في الفترة من 6 نوفمبر إلى 18 من الشهر المقبل.

بداية قمم المناخ

ويعد هذا المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية، ويعتبر المؤتمر الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل القمة رقم 27 منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.

حضور مميز لقادة العالم

في نفس السياق، ذكرت صحيفة «إيفينينج ستاندرد» الإنجليزية، أن عددا من قادة العالم والمنظمات غير الربحية المعتمدة ووفودا إعلامية من دول مختلفة يشاركون في قمة المناخ المنتظرة بمصر نوفمبر المقبل، وسط توقعات بأن يصل عدد الحضور لأكثر من 35 ألف مشارك في نحو 300 جلسة حوارية.