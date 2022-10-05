محافظ جنوب سيناء: 500 طبيب و150 سيارة إسعاف لتأمين قمة المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ المحافظة أعدت خطة بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية لتأمين قمة المناخ، المقرر انعقادها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق مع الهيئة على تأمين نحو 150 سيارة إسعاف مجهزة، ونحو 500 طبيب ومسعف.

جاهزية المنظمة الصحية

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ السيارات ستغطي قاعة المؤتمرات الرئيسية والمنطقتين الزرقاء والخضراء، بالإضافة إلى توزيع بعض السيارات أمام مقر إقامة الوقود المشاركة في القمة.

وأكد «فودة» جاهزية المنظومة الصحية في المحافظة بشكل عام ومدينة شرم الشيخ بوجه خاص«المنظومة الصحية بمحافظة جنوب سيناء ممتازة خاصة أن المحافظة دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل ويوجد 18 مركز طب أسرة».

مستشفى ميداني

وحول الاستعدادات الطبية الأخرى، أوضح محافظ جنوب سيناء أنه جرى الاتفاق على إقامة مستشفى ميداني بقاعة المؤتمرات، مزود بكافة الأجهزة والمعدات، مشيرًا إلى أنّ مستشفي شرم الشيخ جاهز لاستقبال أي حالات طارئة خلال فترة انعقاد قمة المناخ.

يُشار إلى أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف الدورة 27 من قمة المناخ في نوفمبر المقبل، والتي يشارك فيها وفود من جميع دول العالم على المستوى السياسي والدبلوماسي وخبراء المناخ، ويصل عددهم إلى 40 ألف مشارك.