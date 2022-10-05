محافظ جنوب سيناء في احتفالات أكتوبر: قمة المناخ عبور جديد لمصر

قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التهنئة إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكري 49 لانتصارات أكتوبر الجيد، وقال إن سيناء تحررت بدماء ذكية سألت على الأرض في معركة الكرامة في السادس من أكتوبر.

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الوطن العربي اجتمع على قلب رجل واحد من أجل التحرير، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء قدموا نموذجًا يحتذي به في فداء الوطن.

وضع إكليل الزهور

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة جنوب سيناء بذكرى انتصار أكتوبر، وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بساحة ديوان عام المحافظة بحضور مشايخ وعواقل جنوب سيناء.

بدأت الاحتفالية بالموسيقى العسكرية وسط حضور مئات من طلاب وطالبات التربية والتعليم والأزهر الشريف بالمحافظة، وجرى تنظيم حفل استقبال للضيوف وقام المحافظ بتهنئة الشيوخ والعواقل والجهاز التنفيذي للمحافظة بهذه المناسبة التي تمثل انتصارا للعقيدة المصرية.

قمة المناخ عبور جديد

وأكد محافظ جنوب سيناء أن استضافة شرم الشيخ لقمة المناخ COP 27 تحد كبير للدولة المصرية، وشبه فودة نجاح القمة بالعبور الجديد الذي تشهده سيناء في تاريخها، معلقا أنها أكبر قمة في تاريخ مصر وشرم الشيخ.

وتابع أن القمة رقم 27 للمناخ تعقد في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يحضره عدد كبير من الرؤساء والزعماء والقادة.