الجامعات تشارك في مسابقة «الإبداع للاستمرارية» لرفع الوعي بتغيرات المناخ

تشارك الجامعات المصرية في مسابقة الابتكار بعنوان «الإبداع للاستمرارية»، والتي تستهدف طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وزيادة وعي الأجيال الجديدة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف القضايا في حياتنا سواء اليومية أو أطول من ذلك زمنا.

المناخ أحد أكبر القضايا الدولية

المسابقة تأتي في إطار الاهتمام العالمي المتزايد بقضية تغير المناخ، والتي تعد إحدى أكبر القضايا الدولية إلحاحا بتأثيرها الملحوظ والمتزايد على كل الدول في شتى مناحي الحياة اليومية.

أهداف مسابقة «الإبداع للاستمرارية»

وعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، نقاط توضح أهداف المسابقة وتفاصيلها وشروطها، والتي جاءت كالآتي:

- زيادة وعي الأجيال القادمة حول التغيرات المناخية.

- تحفيز الأفكار المبتكرة لمعالجة قضايا تغير المناخ.

- استغلال قدرات الطلاب التقنية لتطوير أفكار مبتكرة.

- تنسيق الجهود من القطاعين العام والخاص لمواجهة التغيرات المناخية.

- المشاركة في تحديد ودراسة التحديات الناجمة عن تغير المناخ في مصر.