دراسة أمريكية: إعصار إيان أعطى العالم دروسا مهمة في تغير المناخ

صنف علماء المناخ إعصار إيان بأنه يندرج من الفئة الرابعة، وهو الخامس عشر فقط من هذا الحجم الذي يضرب فلوريدا منذ بدء حفظ السجلات في الولاية الأمريكية عام 1851؛ إذ أن أقصى رياح مستدامة تبلغ 150 ميلا في الساعة، وحد أدنى من الضغط المركزي يبلغ 940 مليبار، عندما وصل إلى اليابسة جنوب خليج تامبا مباشرة، الأسبوع الماضي.

«إيان» خامس أقوى عاصفة مسجلة تضرب الولايات المتحدة

ويضع هذا إيان في مواجهة بثمانية اتجاهات لخامس أقوى عاصفة مسجلة تضرب الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المركز الـ18 من حيث ضغطها المركزي.

ومع تقديرات الأضرار الحالية التي تصل إلى 47 مليار دولار، يمكن أن يصبح إيان أيضا أغلى إعصار بفلوريدا في تاريخ الولاية، ومن بين أكثر 10 أعاصير تكلفة مسجلة على المستوى الوطني، إنها أيضا أعنف عاصفة تضرب فلوريدا منذ عام 2000 على الأقل، متجاوزة عدد القتلى في إعصار إيرما البالغ 77 في عام 2017.

واعتبارا من يوم الاثنين الماضي جرى الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 101 شخصا في فلوريدا، وتوفي 4 على الأقل في كارولينا الشمالية، وقد ترتفع هذه الأرقام أكثر مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

إنه نوع الدمار الذي حذر منه علماء المناخ بشكل متزايد في السنوات الأخيرة؛ إذ يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات حرارة المحيطات، التي يمكن أن تغذي الطاقة والقدرات التدميرية للعواصف مثل إيان.

وفي دراسة نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، وهي الأحدث في مجموعة متزايدة سريعا من الأدلة للقول إن الاحتباس الحراري يجعل العواصف أكثر حدة وتدميرا.

دراسة: تغير المناخ عزز من احتمال تطور الإعصار إلى عاصفة

ووفقا للتحليل الذي نظر في صور الأقمار الصناعية التي يعود تاريخها إلى عام 1979، عزز تغير المناخ من احتمال تطور الإعصار إلى عاصفة من الفئة 3 أو أعلى بنحو 8% كل عقد.

ويقول عدد متزايد من باحثي المناخ، إن الاحتباس الحراري لا يجعل الكوارث الطبيعية مثل العواصف وحرائق الغابات وموجات الحرارة أكثر تواترا وشدة فحسب، بل إنها تحدث أيضا في أماكن غير متوقعة، وبطرق غير متوقعة غالبا ما تكون مربكة، وبحسب توقعات المجتمع العلمي، لم يكن إعصار إيان استثناءً.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، توجد دروس غير متوقعة متعلقة بالمناخ يمكننا استخلاصها من إعصار إيان؛ إذ أنه في حين قد لا يفاجأ الكثير من الناس عندما علموا أن تغير المناخ ساهم في الطبيعة المدمرة لإعصار إيان، فقد كان مثالا نادرا، رغم أنه شائعا بشكل متزايد، عندما تحمل العاصفة جميع السمات المميزة لتأثيرات الاحتباس الحراري.

ويساعد تغير المناخ على زيادة حدة العواصف الاستوائية من حيث قوة الرياح وعرام العواصف؛ إذ تضفي المياه الدافئة مزيدًا من الطاقة على الأعاصير، وتجعلها أكثر رطوبة؛ إذ يسمح الهواء الأكثر دفئا لها بامتصاص المزيد من مياه المحيط.

وغالبا ما يؤدي إلى إبطاء مسار العواصف، ما يسمح للإعصار بإلقاء كميات هائلة من الأمطار على منطقة واحدة لفترة زمنية أطول، ما يزيد من التهديدات المرتبطة بالفيضانات.

رياح قوية تبلغ سرعتها 150 ميلا في الساعة

وقد حذر العلماء من أن انتشار تلك الخصائص الخطرة سيصبح أكثر شيوعا في العقود المقبلة، وهو اتجاه حدث في بعض من أحدث الأعاصير الكبرى.

في الواقع، كان إعصار إيدا العام الماضي مثالا رئيسيا على كل هذه الخصائص الثلاث، رياح أقوى وأمطار غزيرة ومسار أبطأ، تتقارب في عاصفة واحدة فقط، والشيء ذاته ينطبق على إعصار إيان.

وفي قوة من الفئة الرابعة، فجر إيان مدن فلوريدا الساحلية مع رياح قوية تبلغ سرعتها 150 ميلا في الساعة، ما أدى إلى تمزيق المنازل وتسبب في حدوث عواصف مهددة للحياة وعواصف تاريخية.

وشهدت بعض المناطق ارتفاعًا في عواصف العواصف التي وصلت إلى 12 قدما؛ إذ توقع المركز الوطني للأعاصير ارتفاعا يصل إلى 18 قدما في شارلوت هاربور.

ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذا التقدير بعد؛ لأن الفيضانات حطمت مقياس الوكالة في المنطقة، لكن ليس قبل أن يبلغ ارتفاعه 7 أقدام.

ورصدت بقعة واحدة على الأقل في نيو سميرنا ما يقرب من 30 بوصة من الأمطار، ووجدت دراسة الإسناد الأولى التي أجريت على إيان، التي صدرت هذا الأسبوع، أن تغير المناخ تسبب في زيادة هطول الأمطار بنسبة 10%.

وتلقت منطقة ساراسوتا أكثر من 13 بوصة من الأمطار في 6 ساعات فقط، ما يجعل إيان أكثر ندرة من عاصفة واحدة في 1000 عام، عاصفة مع هطول أمطار غزيرة لدرجة أن فرصة حدوثها أقل من 0.1% في عام.

وعند تسجيل الدخول بسرعة 9 أميال في الساعة فقط أثناء الزحف على طول ساحل فلوريدا، كان مسار إيان أيضا بطيئا إلى حد كبير، وفقا لخدمة «Key West Weather».

ولم يترك الإعصار إيان بصماته على المجتمعات مباشرة في طريقه؛ إذ وجد العديد من السكان الذين يعيشون في وسط فلوريدا بعيدا عن مناطق التحذير من الأعاصير، أنفسهم محاصرين بارتفاع منسوب مياه الفيضانات، بعد أيام من خروج العاصفة من الولاية.

ويقول الخبراء إن هذا بسبب نقل مياه الفيضان إلى تلك البلدات عن طريق الأنهار، والتي استمرت في اجتياح طوفان إيان؛ إذ كانت العاصفة تشق طريقها ببطء إلى الشمال الشرقي، ثم حملت الأنهار المياه في اتجاه مجرى النهر، وأطلقتها على سكان وسط فلوريدا المطمئنين، وحولت الطرق إلى قنوات، وأغلقت نقاط الوصول إلى الطرق السريعة الهامة، وحاصرت العائلات المروعة في منازل تغمرها المياه.