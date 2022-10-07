13 ألف سائح يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم على متن 85 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، 13 ألف سائح أجنبي على متن 85 رحلة طيران سياحية منتظم وشارتر قادمة من مطارات أوروبا، وذلك وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

آلاف السائحين يصلون الغردقة ومرسى علم

وقال مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، إن جداول تشغيل رحلات الطيران المعلنة بالمطارات كشفت وصول 85 رحلة طيران اليوم الجمعة، بمطارات الغردقة ومرسى علم، حيث يستقبل مطار الغردقة 77 رحلة طيران، بينما يستقبل مطار مرسى علم 8 رحلات طيران سياحية، ووذلك سط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 1125 راكبا عبر موانئ البحر الأحمر

وفي سياق آخر، أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عبر بيان صادر اليوم، أن عن وصول وسفر 1125 راكبا اليوم.

وأضاف البيان، أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، بينما تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة و771 شاحنة و50 سيارة متنوعة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.