آلاف السائحين يحتفلون بعيد ألمانيا الوطني على شواطئ الغردقة.. ألعاب وموسيقى

شهدت شواطئ الغردقة احتفالات كبيرة من السياح الألمان بالعيد الوطني لبلادهم الذي يستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، وتضمنت الفعاليات فقرات فنية وموسيقية، ومسابقات متنوعة، وسط فرحة واستمتاع السائحين على أنغام الموسيقى، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

احتفالات على شواطئ الغردقة

من جانبه قال علاء الدين محمود مدير عام إحدى المنتجعات السياحية المنظمة للفعاليات، إن الفنادق تحرص دائمًا على مشاركة السياح الأجانب أعيادهم والمناسبات الوطنية، في إطار تشجيع وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة، وشملت الاحتفالات فقرات موسيقية متنوعة وألعابًا ألمانية، ورقص السائحون الأجانب على أنغام الموسيقى.

العيد الوطني لألمانيا

وأضاف «محمود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اليوم الجمعة هو العيد الوطني للدولة الألمانية ويمثل يوم الوحدة، وشارك في الاحتفالات آلاف السياح الأجانب وليس الألمان فقط الذين يمثلون نسبة كبيرة من السياحة الوافدة إلى شواطئ الغردقة.