مطار الغردقة يستقبل 10 آلاف سائح أوروبي على متن 72 رحلة طيران اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، على متن 72 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وفريق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين الأجانب ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول بصالات الاستقبال.

الغردقة تستقبل 10 آلاف سائح

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق بالغردقة، إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة لاستقبال نحو 10 آلاف سائح قادمين من مطارات أوروبا على متن 72 رحلة طيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

انتعاش حركة السياحة

وكشف «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية شهدت انتعاشة خلال الموسم الحالي، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات، مع توافد آلاف السياح من مختلف دول العالم عبر عشرات رحلات الطيران يوميا من مختلف الجنسيات الأجنبية، مشيرا إلى زيادة الطلب على شواطئ الغردقة خلال الموسم الشتوي من رواد السياحة الخارجية.

رحلات أسبوعية للغردقة

وقال إن الغردقة تودع السياحة الداخلية تزامنا مع انتهاء موسم الصيف وقرب موعد بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه كان موسما ناجحا بكافة المقاييس، موضحا أنه يتوقع موسم شتوي ناجح للسياحة الخارجية، بالتزامن مع إعلان عدة شركات سياحة أوروبية عاملة في السوق المصرية، تسيير رحلات بصفة أسبوعية لمدينة الغردقة.