تراجع في أسعار النحاس مع عودة توقعات صعود الدولار

انخفضت العقود الآجلة للنحاس إلى أقل من 3.45 دولار للرطل «27 كيلو تقريبا»، اليوم الجمعة، متخلية عن معظم المكاسب التي تحققت في وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي، ومتأثرة بتجدد زيادة قوة الدولار، بعدما أشارت تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التزام قوي بخفض التضخم مع المزيد من رفع أسعار الفائدة، حتى في تكلفة ارتفاع معدلات البطالة وضعف النمو.

وتحول المستثمرون إلى الحذر قبيل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على القرار النقدي للبنك المركزي الأمريكي في نوفمبر.

أعلى مستوى في 3 أسابيع

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر النحاس إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، يوم الخميس، بعد أن فرضت بورصة لندن للمعادن حظراً فورياً على عمليات التسليم الجديدة للمعادن من شركة «يورال مايننجن آمد ميتاليوجريكال»، الروسية.

وفي بداية سبتمبر الماضي، تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى أدنى مستوياتها في شهر دون 3.40 دولار للرطل، وانخفضت بنحو 8٪ن مع تجدد إغلاقات «كوفيد»، في الصين التي تعد المستهلك الرئيسي للمعادن.

تاريخياً، وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس الماضي، على خلفية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تعزيز المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع أسعار الشحن وتكلفة التأمين، وقفزت بالأسعار لمستويات غير مسبوقة.

تداول النحاس عند 3.62 دولار بنهاية الربع الجاري

ومن المتوقع أن يتم تداول النحاس عند 3.62 دولار بنهاية الربع الجاري، عند 3.39 دولارات في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

ويتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، والعقد القياسي عبارة عن 25000 رطل.

ويعد النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.