استقرار أسعار النحاس مع توقعات بالتراجع نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني

استقرت العقود الآجلة للنحاس عند مستوى 3.65 دولار دولار للرطل «450 جرامًا تقريبا»، في تعاملات اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تغلق الأسبوع على انخفاض طفيف، حيث تأثر المستثمرون بالتوقعات الضبابية للاقتصاد الصيني مقابل مخاوف نقص المعروض، وفقا لـ«تريدينج إيكونوميكس».

موجات الحرارة القياسية

وتسببت موجات الحرارة القياسية في مناطق ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ارتفاع درجة حرارة شبكات الكهرباء ودفعت الحكومات المحلية إلى تقنين الطاقة بين المصانع في صناعات متعددة، ما أعاق الطلب على مدخلات النحاس.

وزادت تلك الأنباء من المخاوف الإضافية بشأن انخفاض النشاط الصناعي بعد أرقام الإنتاج الصناعي التي جاءت مخالفة إلى حد كبير للتوقعات في يوليو.

تحذيرات من تراجع أرباح عمالقة العقارات

ولا تزال تحذيرات تراجع الأرباح من قبل عمالقة العقارات في الصين تثير المخاوف بشأن استقرار القطاع العقاري، وتشير بيانات السوق إلى أن هناك انخفاضا بنسبة 24% سنويًا في إنتاج خردة النحاس خلال شهر يوليو، حيث امتنع المنتجون عن البيع بأسعار غير مناسبة خلال الشهر الجاري.

وتشير توقعات السوق إلى أنه قد يتم تداول النحاس عند 3.60 دولار بنهاية الربع الجاري، وأن يصل إلى 3.37 دولار في غضون 12 شهرًا.

وفي مارس الماضي، وعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وصلت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلة نحو 5.02 دولارات، بدافع من زيادة المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية من المعادن والسلع الأساسية، فضلًا عن أزمة الشحن وارتفاع تكلفة التأمين على الشحنات.

وتستحوذ دولة شيلي على أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، بينما تضمن قائمة أكبر مستوردي النحاس كلا من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.