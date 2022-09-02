أسعار النحاس تتراجع إلى أدنى مستوياتها خلال شهر

تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى أدنى مستوياتها في شهر دون 3.40 دولار للرطل اليوم الجمعة، وانخفضت بنحو 8٪ حتى الآن هذا الأسبوع، حيث أدى تجدد إغلاقا كوفيد في الصين - المستهلك الرئيسي للمعادن وتشديد السياسة النقدية العالمية - إلى إضعاف المعنويات وإضعاف توقعات الطلب، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

إغلاقات الصين بسبب انتشار كورونا

وأغلقت مدينة تشنغدو الصينية البالغ عدد سكانها 21 مليونًا اعتبارًا من أمس الخميس، لتنضم إلى مدن رئيسية أخرى مثل «شنتشن وداليان»، في فرض قيود جديدة على فيروس كوفيد تهدد بمزيد من الأضرار الاقتصادية.

بيانات التصنيع والتوظيف الأمريكية

كما منحت بيانات التصنيع والعمالة الأمريكية القوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مساحة أكبر لمعالجة التضخم مع ارتفاع أسعار الفائدة، في حين عزز التضخم المرتفع القياسي في منطقة اليورو التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيشدد بقوة أكبر على الرغم من أزمة الطاقة.

أعلى مستوى على الإطلاق للأسعار

تاريخياً، وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس الماضي، على خلفية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تعزيز المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع أسعار الشحن وتكلفة التأمين.

ومن المتوقع أن يتم تداول النحاس عند 3.62 دولار بنهاية الربع الجاري، والتداول عند 3.39 دولارات في غضون 12 شهرًا.

ويتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، والعقد القياسي عبارة عن 25000 رطل.

ويعتبر النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.