غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في حي فيصل بالسويس

شنت أجهزة حي فيصل بمحافظة السويس حملات مكثفة استهدفت مراكز الدورس الخصوصية، مع ختام الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد، أسفرت عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواجهة انتشار الدروس الخصوصية

وأكد حي فيصل بمحافظة السويس، في بيان له، أنه الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات الكتاب الدوري الصادر من التنمية المحلية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، لمواجهة انتشار مراكز الدروس الخصوصية داخل المنازل، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

غلق وتشميع مراكز دروس خصوصية

وقادت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حي فيصل، يرافقها المهندس محمد صابر، مدير الإدارة الهندسية بالحي، حملات لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع والتحفظ على الأدوات المستخدمة بمراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع تكرار مثل تلك المخالفات مرة أخرى.

يأتي ذلك في إطار عمل عدد من لجان الرصد والتتبع لظاهرة انتشارمراكز الدروس الخصوصة، حيث تمكنت اللجان من رصد أماكن تجمع الطلاب ودخولهم مراكز الدروس الخصوصية الموجودة بعدد من العقارات.