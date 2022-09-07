محافظ بورسعيد: غلق وتشميع عدد من سناتر الدروس الخصوصية بحي الشرق

استكملت الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد حملاتها المكثفة، لغلق وتشميع السناتر الخصوصية بنطاق الأحياء بحي الشرق.

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان، أنه في إطار تكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق، غلق وتشميع عدد من سناتر الدروس الخصوصية، كما جرى غلق سنتر للدروس الخصوصية في برج استايل 2 شارع أوجيني ومختار سعيد بالدور الأرضي، فضلا عن تشميع عدد من سناتر الدروس الخصوصية بمنطقة تعاونيات حسن عمار بالزهور، من خلال المرور، ورصد مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

المحافظ: استمرار الحملات لغلق السناتر

وأشار المحافظ، إلى استمرار الحملات من الأجهزة التنفيذية يوميا، بجميع الأحياء، حتى يتم غلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية، حفاظا على صحة الطلبة، بحضور لجنة من منطقة الضرائب.

الغضبان يطالب أولياء الأمور بالتعاون مع الدولة للقضاء عليها

وجه محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء، بتكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أولياء الأمور، يجب أن يتعاونوا مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، موجها باتخاذ قرارات فورية بالإغلاق ومصادرة المحتويات.

وناشد المحافظ، أولياء الأمور والطلاب، بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة، وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية، في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل.