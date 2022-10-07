فيديو متداول للشيخ الشعراوي يرد فيه على المشككين في الاحتفال بالمولد

تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو سابق لإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، يرد فيه على المشككين واصحاب فتاوى عدم جواز الاحتفاء بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ردًا على حالة الجدل المتجددة سنويا بشأن حكم الاحتفال بهذه المناسبة العطرة.

رأي الشيخ الشعراوي في الاحتفال بالمولد النبوي

وظهر الإمام الشعراوي، وسط حشود من الناس متحدثًا عن فضل يوم ميلاد النبي محمد، قائلًا: «ما أفرحنا بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحق لنا أن نفرح به، لأنه اليوم الذي يُنسب إليه خير الإسلام كله، بعثًا لرسوله الرحمة الخاتم».

وأضاف إمام الدعاة، أنّ مولد النبي محمد بمثابة إيذان بالدعوة الإسلامية وهجرة إلى الأنصار، موضحًا أن كل ذلك حسنة من حسنات يوم الميلاد، وليست هذه هي كل الحسنات.

وتابع: «إنما الحسنات في كل فعل خير، يقوم به ويفعله الإنسان المؤمن، مشيرًا إلى أنّ الإنسان المؤمن هو الذي يفرح بهذا اليوم»، مستطردًا: «قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى من فرح المؤمنين به».

واستكمل، أنّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فرح للمؤمنين، ولكن انقسم الإنسان عنده، فمن كفر بالله كره هذا اليوم، وكره كل آثاره، ولذلك فإن حب الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف اقتصر على من آمن بالله ورسوله.

دار الافتاء تحسم جدل حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وحسما للجدل المتجدد سنويًا، أكدت دار الافتاء المصرية، أن الاحتفال بهذه المناسبة العطرة، شاهد على الحب والتعظيم لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه المنَّة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58]، وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يعتدُّ به.

ويحتفل العالم الإسلامي اجمع، بالمولد النبوي الشريف، غدا السبت، وهي الذكرى العطرة لميلاد سيد الخلق أجمعين، وهناك العديد من المظاهر الاحتفالية المرتبطة بهذه المناسبة.