آخر خسائر موسكو في الحرب الأوكرانية.. مقتل أكثر من 61 ألف جندي روسي

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، أرقاماً محدثة للخسائر القتالية التي لحقت بالقوات الروسية منذ بداية الحرب، بما في ذلك تدمير المزيد من أنظمة المدفعية الروسية، وفقا ما نقلته شبكة «إيرو ويكلاي نيوز».

مقتل 61.6 ألف جندي روسي

دمرت القوات الأوكرانية 31 نظامًا مدفعيًا روسيًا أمس، وقُتل حوالي 350 جنديًا روسيًا آخر على يد القوات الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الجنود الروس الذين فقدوا أرواحهم أثناء القتال إلى نحو 61680 جنديًا، وفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وتم تدمير 29 ناقلة أفراد مصفحة روسية بالإضافة إلى 17 دبابة روسية أخرى، والزيادة الكبيرة الأخرى في الأرقام هي خسارة 20 طائرة بدون طيار روسية مما يرفع العدد الذي دمره الجيش الأوكراني إلى 1067.

تدمير 5093 ناقلة جنود روسية

وكشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تكبد جيش بوتين أكبر الخسائر، أمس في اتجاهي كراماتورسك وكريفي ريه، ويُظهر التفصيل التفصيلي للحرب أيضًا أن خسارة 31 نظام مدفعي للقوات الروسية تعني الآن أن أوكرانيا دمرت 1455، في حين أن تدمير 29 ناقلة جنود روسية أخرى يعني الآن أن جيش بوتين قد خسر الآن 5093 إجمالاً.

كما تم تدمير17 دبابة أخرى وفقد فقدت روسيا حتي الآن 2466 في أوكرانيا منذ بداية الحرب، وتم تدمير 8 مركبات وخزانات وقود روسية أخرى يرفع المجموع إلى 3587.

وجرى تدمير مروحية روسية واحدة مما رفع العدد الذي فقدته قوات بوتين إلى 233، في حين أن تدمير إحدى المعدات الروسية الخاصة يعني أن روسيا خسرت 135 في المجموع منذ الحرب الروسية الأوكرانية.