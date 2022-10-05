هل انخرطت واشنطن في الحرب الروسية الأوكرانية بعد استهداف القرم؟

قال المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف، اليوم، إن إشارة مسؤولة بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أن أوكرانيا قد تستخدم المعدات والأسلحة الأمريكية لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم، أمر خطير للغاية، ودليل على تورط واشنطن المباشر في الصراع، بحسب ما نقلت رويترز.

كوبر: راجمات «هيمارس» التي يتم نقلها إلى كييف تسمح لها بضرب «الغالبية العظمى» من الأهداف الروسية

وكانت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبر، أشارت إلى أن واشنطن تعتبر أن راجمات «هيمارس»، التي يتم نقلها إلى كييف، تسمح لها بضرب «الغالبية العظمى» من الأهداف الروسية، بما في ذلك القرم.

وأضافت كوبر: «البنتاجون لا يرى أي حاجة لتزويد القوات الأوكرانية بصواريخ ATACMS التكتيكية بمدى يصل إلى 300 كيلومتر بالإضافة إلى صواريخ موجهة GMLRS بمدى 80 كيلومترا التي توجد لديهم، ووفقا لتقديراتنا بمساعدة صواريخ GMLRS التي لديهم لراجمات هيمارس يمكنهم القضاء على الغالبية العظمى من الأهداف في ساحة المعركة».

وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا أمس، بتقديم 625 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية إلى كييف، ضمن حزمة تشمل منظومات صاروخية متقدمة، من بينها «هيمارس» التي ينسب إليها الفضل في مساعدة الجيش الأوكراني على اكتساب الزخم في قتاله ضد القوات الروسية، خلال الهجوم المضاد الذي شنه قبل أسابيع جنوب وشمال شرق اوكرانيا، مستعيدا السيطرة على عشرات البلدات التي كانت في قبضة الروس منذ أشهر طويلة.

بوتين: موسكو تكن احتراما كبيرا للشعب الأوكراني رغم الوضع الحالي

في سياق متصل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع أن يسود الاستقرار في أقاليم لوغانسك ودونيتسك، فضلا عن زابوريجيا وخيرسون.

وشدد الرئيس الروسي في لقاء مع عدد من المعلمين في البلاد، نقله التليفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، على أن موسكو تكن احتراما كبيرا للشعب الأوكراني رغم الوضع الحالي، في إشارة إلى القتال المندلع منذ 24 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن «تحرير أراض جديدة أصبح ممكنا بفضل الجيش الروسي».