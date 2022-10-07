رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية بسبب السحب الممطرة وارتفاع الأمواج

رفعت الإسكندرية حالة الطوارئ في ظل التوقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة، وسط كثافة من السحب الممطرة على سواحل البحر، وهو الأمر ذاته الذي حد من نسبة إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية خلال «الويك إند» الذي يتوسط إجازتي انتصارات أكتوبر والمولد النبوي.

وقال اللواء المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم رفع الأجولة من شنايش الأمطار والاستعداد بعناصر الطوارئ وسيارتين بكل منطقة.

طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع أمواج وسحب

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنه يجري متابعة لحظية طبقا لما يورد من هيئة الأرصاد الجوية بحالة الجو بمحافظة الإسكندرية، ابتداء من اليوم الجمعة، حيث من المتوقع توفر فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، وتتراوح سرعة الرياح (50:40 كم/ساعة)، مؤكداً أنه تم الاستعداد الكامل بالسيارات والمعدات اللازمة للتخدل في حالة الطوارئ.

رفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية

في ذات السياق، أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسب إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم بسيطة جدا، مع ارتفاع الأمواج ورفع الرايات الصفراء.

وأضاف «رشاد» لـ «الوطن»، أن نزول إلى مياه البحر متاح ولكن بحذر، مع الالتزام بإرشادات وتعليمات المنقذين على كافة الشواطئ.