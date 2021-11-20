رئيس مياه الإسكندرية ينفي مصرع عاملي صرف صحي: «النعي لزميلين بالأقصر»

نفى المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية، الأنباء المتداولة بشأن مصرع عاملي صرف صحي في نوة المكنسة بالإسكندرية أثناء تأدية عملهما.

وأوضح رئيس «مياه الإسكندرية» إلى أن ذلك التداول جاء نتيجة تقديمه نعيا لهما على صفحة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حيث ظن البعض أنهما لقيا مصرعهما خلال نوة المكنسة والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ فجر اليوم السبت والتي تستمر حتى غدا الأحد.

نوة المكنسة في الإسكندرية وتأثيرها على العمال

وأضاف «جابر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بخير ويعملون بشكل مستمر من أجل صرف المياه وشفطها من الشوارع لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، نافيا تعرض أي شخص لأي أذى ممكن أو أن تكون نوة المكنسة في الإسكندرية قد سببت أي ضرر لهم.

نوة المكنسة بريئة من دماء عمال الصرف الصحي

وبحسب ما تم نشره مسبقا، فقد تبين أن نوة المكنسة في الإسكندرية، بريئة من دماء عاملي شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللذان لقيا مصرعهما بمدينة إسنا جنوب الأقصر، منذ 3 أيام إثر سقوطهما في بيارة صرف، وذلك أثناء تنظيفها.

وترجع الواقعة التي تمت قبل نوة المكنسة في الإسكندرية، إلى أن أهالي منطقة الشيخ سعد الصحابي يعانون منذ فترة من هبوط أرضي نتيجة حدوث انسداد في المواسير الخاصة بالصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تم تقديم العديد من الشكاوى، حيث تم الحفر لعمق يصل إلى 100متر، ومنذ ذلك الحين وحتى وقت الحادث كان يعمل ثلاثة من عمال الصرف الصحي في الحفر وخلال نزولهم أسفل المياه لفك عدد من المواسير المنسدة انهالت المياه على أحدهم واضطر آخر لينقذ الأول لكنه غرق معه في مياه الصرف، بينما حاول الثالث اللحاق بهما لكن أثناء نزوله عبر السلم شعر بالإغماء فنجح الأهالي في إخراجه باستخدام حبال.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من، محمد عبد الوهاب، 19 سنة عامل تسليك بالصرف الصحي مقيم بمنطقة السبقات بالمكسر بإسنا، و «أحمد صابر إبراهيم» 27 سنة عامل تسليك بالصرف الصحي، مقيم بقرية توماس 2 التابعة لمركز ومدينة إسنا.

متحدث التنمية المحلية يتحدث عن وفاة العاملين

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، قال إن موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، تسببت في وفاة اثنين من العمال المسؤولين عن صرف تراكمات الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح «قاسم»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، اليوم السبت، أنه قرأ منذ قليل منشورا للمهندس أحمد جابر، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، ينعى فيه زميلين من العاملين بالشركة، توفيا أثناء تأدية واجبهما الوظيفي وعملهما في صرف تجمعات المياه، وأصيب ثالث وجرى نقله إلى المستشفى، قبل أن ينفي رئيس شركة مياه الإسكندرية.