«حياة كريمة» تنقذ الإسكندرية من «موت إكلينيكي».. صرف صحي وتعليم (صور)

«حياة بلا حياة، بلا مرافق بلا سبل دعم بلا أبسط الأشياء لمتطلبات الحياة» هكذا كان الحال في قرى برج العرب القديمة التي عاشت لسنوات عدة من «الموت الإكلينيكي» فجميع أهلها يعيشون ويحيون بلا أدنى أساسيات الحياة، تأقلموا مع الواقع الأليم فلم يجدوا من ينجدهم ويعطيهم «قبلة الحياة» التي تدب الروح في جسد عاش يتنفس اصطناعيا لسنوات، قبل أن تهبهم مبادرة حياة كريمة نفسا طبيعيا يعطيهم حياة آدمية بتوفير كافة السبل.

غياب الصرف الصحي عن تلك المنطقة كان التحدي الأبرز لمبادرة حياة كريمة في برج العرب بالإسكندرية، كونها منطقة غير مخدومة بالنسبة للصرف الصحي الذي يعد عصب تطور أي منطقة وهو ما تم العمل عليه عبر من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل.

إنجازات حياة كريمة في الإسكندرية.. صرف صحي من جديد ببرج العرب

وقال المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، إن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري هي مشروع القرن الـ 21 في مصر، والذي سيحدث تغييرا جوهريا وطفرة حقيقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي تطوير حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

وأضاف نافع في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بمنطقة برج العرب في قرى المبادرة 128 ألف مواطن يغيب عنهم مشروع الصرف الصحي كونها منطقة غير مخدومة بالصرف، لذا كان التحدي في مبادرة حياة كريمة هو تنفيذ مشروع صرف صحي كامل للمنطقة عبر 16 محطة رفع وبإجمالي طول شبكات انحدار 240 كيلو مترا، بالإضافة إلى إجمالي أطوال خطوط الطرد التي بلغت 25.4 كيلو متر، مع توفير 3 محطات لمعالجة المياه.

توصيل وصلات الصرف إلى المنازل بنسبة 96%

وأكد أن نسبة توصيل الوصلات إلى المنازل بلغت 96% من المتاح تنفيذه، مشيراً إلى العمل وسط تنسيق كامل وتحقيق أعلى درجات التعاون مع كل الجهات التنفيذية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة في تسهيل الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

انتهاء معاناة الصرف الصحي.. أهم إنجازات «حياة كريمة» بالإسكندرية

«كنا بنعاني من الصرف الصحي» هكذا تحدث مختار عبد الناصر أحد سكان منطقة برج العرب، لافتاً إلى أن المنطقة غاب عنها الصرف الصحي لسنوات طويلة وكانت المعاناة الكبرى في الشتاء حيث تعلو المياه الشوارع بل وتتجاوز إلى المنازل والتي بدورها سببت تصدعات لعدد كبير من منازل المنطقة.

وأضاف عبدالناصر لـ«الوطن»، أنه لم يكن هناك أي وصلات صرف صحي للمنازل حيث كان الأهالي يعتمدون على طرق بدائية لإزاحة صرف المنازل، وهو الأمر الذي بدأ يتغير حاليا بعد دخول الوصلات.

نسبة إنجاز أعمال «حياة كريمة» في الإسكندرية

وبحسب أحدث التقارير الرسمية من مبادرة حياة كريمة، فإن مشروعات منطقة الغربانيات، قد وصلت إلى نسبة إنجاز مميزة، حيث بلغت نسبة إنجاز العمل في مجمع الخدمات الحكومي 86%، والوحدة الصحية 52%، ومركز شباب الغربانيات 83%.

فيما بلغت نسبة إنجاز أبرز المشاريع في منطقة برج العرب القديم، عبر مركز الخدمات الحكومي والذي تم الانتهاء من تنفيذه تماما، ومركز التأهيل الاجتماعي 65%، ورافع شرب المياه 53%، والوحدة الصحية 73%، بالإضافة إلى مشروع تطوير الوحدة الصحية بالصنافرة والمبنى الإضافي بنسبة 35%، ومحطة معالجة الصرف الصحي 20%، بينما تم الانتهاء من عمليات تطوير مدرسة برج العرب الابتدائية المشتركة والتي تستقبل الطلاب هذا العام.

«حياة كريمة» وفرت الخدمات التكنولوجية في برج العرب

خالد مسعود، أحد أهالي منطقة برج العرب، أكد أن المنطقة عانت من التهميش لسنوات فلم يوجد بها سجل مدني، بالإضافة إلى مكتب بريد متواضع، إلا أنه تم إنشاء المركز التكنولوجي الذي سيحوي كل الخدمات لهم ما بين مكاتب شهر عقاري وسجل مدني.

وأضاف مسعود لـ«الوطن»، أنهم كانوا يعانون أيضا من تسرب التعليم للأطفال نتيجة قلة المدارس وبعدها، إلا أنه تم إنشاء وتطوير 7 مدارس ستساهم في إتاحة جيل متعلم بين أبناء قرى برج العرب.