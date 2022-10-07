«البيئة» تصمم «عروسة» من مخلفات الورق والقماش احتفالا بالمولد النبوي

احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، صنعت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية بوزارة البيئة، «عروسة المولد» من مكونات صديقة للبيئة، التي تعد من أبرز مظاهر احتفال المصريين بالمولد النبوي الشريف، ومن أقدم العادات التي ما زالت مستمرة منذ مئات السنين لإدخال البهجة والفرحة على الأطفال.

رفع الوعي البيئي بإعادة استخدام المخلفات الورقية

وصنع فريق التوعية «عروسة المولد»، لرفع الوعي البيئي لدى فئات وشرائح المجتمع بإعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية والقماش، وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة استخدام المخلفات كأحد وسائل للحفاظ على البيئة.

خامات غير مكلفة في صناعة «عروسة المولد»

واستخدم فريق التوعية خامات غير مكلفة ومتاحة في أي منزل، وهي «ورق وكرتون وشريط ستان وقارورة مياه كبيرة»، بالإضافة إلى بعض الخامات الأخرى والمكونات البسيطة غير المكلفة، تأكيدًا على مبدأ إعادة استخدام المخلفات لحماية البيئة.

ويجري عرض عروسة المولد كتقليد سنوي بمقر وزارة البيئة بالفسطاط، والمعروف بـ«بيت القاهرة»، حيث تقام الفاعليات والندوات بالمسرح الملحق بالمقر، كما يشهد المقر زيارة المئات من مختلف فئات المجتمع بشكل أسبوعي.