«الصحة» تحذر المواطنين من شراء حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر

حذّرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من شراء حلوى المولد من أماكن مجهولة، وناشدت المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية وسلامة المنتج قبل شرائه، حفاظا على الصحة العامة، مشددة على استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية

ووجهت وزارة الصحة والسكان في تقرير على موقعها الرسمي، رسالة للعاملين في مجال التغذية بضرورة الالتزام التام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد بخلو كافة العاملين من الأمراض المعدية، فضلا عن الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية.

ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف، لافتة الي أهمية ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، للحفاظ على استقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر حيث انه يشهد استقرار من حيث اعداد الاصابات والوفيات على مستوي محافظات الجمهورية.

اتباع النظام السليم في التغذية

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تناول حلوي المولد بشكل منتظم وعدم الإسراف فيها حيث أن الإسراف يؤدي الي زيادة كبيرة في الوزن والتعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي والقلب، مؤكدة أن اتباع النظام السليم في التغذية يؤدي الي صحة جيدة.

إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تحرير ما يقارب 2000 محضر لأماكن تداول الأغذية لمخالفتها الاشتراطات الصحية وذلك خلال الحملات التي نظمتها الوزارة في إطار إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية.

كما طالبت الوزارة من المواطنين التواصل معها من خلال الخط الساخن أو عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو عبر الخطوط الساخنة لها واستقبال كافة التساؤلات والرد عليها من مصادرها المختلفة.