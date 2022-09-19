أسعار عروسة المولد في مصر 2022.. وقائمة الحلاوة بالمحلات

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، الذي يحتفل به جموع المسلمين، يوم السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، يزداد الاهتمام بحلاوة المولد، التي تعتبر من أبرز مظاهر المصريين للاحتفال بالذكرى السنوية المهمة، لذلك ترتفع عمليات البحث عن أسعار عروسة المولد في مصر 2022، وقائمة حلاوة المولد في المحلات التجارية.

أسعار عروسة المولد في مصر 2022

تستعرض بوابة جريدة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء، أسعار عروسة المولد في مصر 2022، وقائمة حلاوة المولد في المحلات التجارية، وفق المواقع التجارية لتلك المحلات.

وانتشرت في الأسواق المحلية، عددا من أنواع عرائس المولد، جاءت أسعارها كالآتي:

- عروسة المولد من السكر المضغوط، صغيرة الحجم، ما بين 20 إلى 50 جنيهًا، حسب الجودة.

- عروسة المولد من السكر المضغوط، حجم كبير، وفستان منفوش، يبدأ سعرها من 75 جنيهًا حتى 300 جنيه.

- عروسة مولد «لعبة» بفستان منفوش وأضواء، يبدأ سعرها من 150 إلي 450 جنيهًا.

- عروسة مولد أشكال متنوعة «دباديب»، يبدأ سعرها من 25 جنيهًا، حتى 500 جنيه.

قائمة أسعار حلاوة المولد 2022

جاءت أسعار حلاوة المولد في السوق المحلية، كالآتي:

- علبة حلاوة المولد، خشب مفرغ، في السوق المحلي والمحلات العادية، يتراوح سعرها ما بين 240 إلى 900 جنيهًا.

- العلبة الصغيرة الخشب التي تحتوي على 20 قطعة، يصل سعرها إلى نحو 140 جنيهًا.

- العلبة الكرتون المكونة من 40 قطعة، بسعر 455 جنيهًا.

- العلبة الصفيح المكونة من 40 قطعة، بسعر 480 جنيهًا.

- العلبة 55 قطعة، بسعر 620 جنيهًا.

- العلبة الجامبو 75 قطعة، بسعر 900 جنيهًا.

- في الأسواق الشعبية يباع الكيلو جرام من حلاوة المولد، مشكل، ما بين 65 إلى 90 جنيهًا.

- تباع القطعة الواحدة من السمسية أو السودانية أو الحمصية بـ6 جنيهات.

- الفسدقية تباع القطعة الواحدة، بسعر 65 جنيهًا.

- البندقية القطعة الواحدة بسعر 55 جنيهًا.

- قطعة حلاوة المولد المصنوعة من اللوز بسعر 49 جنيهًا.