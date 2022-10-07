احتفالية كبرى في لندن بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة «صور»

شهد المتحف الوطني للجيش البريطاني، احتفالية كبرى مساء أمس الخميس، بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور السفير شريف كامل السفير المصري بالمملكة المتحدة، وحرمه، واللواء أركان حرب أحمد المشرفي ملحق الدفاع المصري في لندن، بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء العرب والأجانب والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة المتحدة، والعديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية ورؤساء وأعضاء المكاتب الفنية بالسفارة المصرية وكذا قيادات ورموز الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.

حضور رفيع المستوى في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر ببريطانيا

وشارك في الاحتفالية أيضا أدريان ببرد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية البريطانية، والفريق هارفي سميث نائب رئيس هيئة العمليات البريطانية، فضلا عن عدد من القيادات بوزارات الدفاع والخارجية والتجارة الخارجية البريطانية وعدد من نواب البرلمان البريطاني.

بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الملكي البريطاني والسلام الوطني المصري، وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي لأهم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال التسع سنوات الأخيرة في كافة المجالات.

فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة في السنوات الماضية

وتضمن الفيلم التسجيلي موضوعات حول البنية التحتية، والطرق والمواصلات، والطاقة والكهرباء، والرعاية الصحية، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، والتي أثارت دهشة وإعجاب الحضور بهذا الحجم من الإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخراً.

شهد الاحتفال عرض مجموعة من الأغاني والأناشيد الوطنية والتي تفاعل معها الحضور، وتم توزيع هدايا تذكارية على جميع المدعوين.