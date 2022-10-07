«عظيمة يا مصر».. الأغاني الوطنية تلهب حماس جمهور احتفالية نصر أكتوبر بالأوبرا

استعاد الجمهور، في احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، المقامة في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مشاعر الفخر والعزة وسط أجواء حماسية إذ قدمت الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي مجموعة من المؤلفات الوطنية التي أشعلت حماسة الجمهور وتفاعل معها بالإعجاب والإشادة.

الأوبرا تحتفل بانتصارات حرب أكتوبر

وتفاعل الحضور مع الأغاني ومنها عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي، يا أغلى اسم في الوجود - لفي البلاد يا صبية ، لـ محمد الموجي، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد، البندقية - الله يا بلادنا لـ محمد عبد الوهاب، أهيم شوقا لـ الشيخ إمام، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة، بالأحضان لـ كمال الطويل، مصر التي في خاطري - طوف وشوف - قصيدة مصر لـ رياض السنباطي، يا حبيبتي يا مصر - عاش اللي قال - على الربابة لـ بليغ حمدي، سمينا وعدينا لـ عبد العظيم محمد، أداها كل من أحمد عصام، إيناس عز الدين، محمد طارق، أحمد عفت، هند النحاس، أشرف وليد، ريم كمال وغادة آدم.

من جانبها، أعربت إيناس عز الدين لـ«الوطن» عن فخرها بالمشاركة في احتفالية الخاصة بأكتوبر قائلة «أتشرف بالغناء في هذه الاحتفالية الكبيرة الضخمة التي ضمت كوكبة من نجوم الغناء المصري».

الحفل يضم هند النحاس وغادة آدم

تابعت: «لي شرف إعادة إحياء أغنية ناس كتير جداً ما سمعتش عنها حتى قبل كده للأسف رغم عظمة كلماتها ولحنها وغنائها من العظيمة سعاد محمد وهي أغنية تسلملي يا وطني ذات التسجيل الوحيد النادر».

وأضافت: «كل عام وإحنا راسنا مرفوعة في يوم حرب أكتوبر المجيدة».