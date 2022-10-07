مصرع مسن في حادث سير بالشيخ زايد.. «عدى الطريق فجأة»

لقي مسن مصرعه إثر اصطدام سيارة به على طريق المحور المركزي أمام اتجاه ميدان لبنان بمدينة الشيخ زايد، أثناء عبوره الطريق، ما أدى لوفاته على الفور متأثرا بإصابات خطيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مستشفى زايد العام يستقبل الجثة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارا من مستشفى زايد العام، يفيد باستقبال جثة رجل في بداية الستينات من العمر مصاباً بإصابات خطيرة إثر حادث سير.

وشكل اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريقاً من البحث الجنائي لمعرفة سبب الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

المتوفى عبر نهر الطريق بشكل مفاجئ

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، عن أن المجني عليه كان يعبر الطريق بشكل مفاجئ، واصطدمت به سيارة، وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث.

وبسؤال سائق السيارة أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وأنه تفاجأ بعبور المتوفى للطريق، فلم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.