إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

أصيب شخصين بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، وقع اليوم الخميس، بقرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط، وجرى نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث التصادم

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارا من رئاسة مركز ومدينة أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة بجوار مزلقان السكة الحديد.

وعلى الفور انتقل أحمد ثابت، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط وقوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين تصادم سيارة ملاكي تحمل أرقام ص ق ل- 1758 بعمود إنارة بجوار مزلقان السكة الحديد، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى تحويلهما إلى مستشفي الإيمان العام لتلقي العلاج.

السرعة الزائدة السبب

وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء سير السيارة بسرعة عالية اختلت عجلة القيادة من قائدها، ما أدى إلى تصادمها بعمود الإنارة.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة ورفع اثار الحادث.