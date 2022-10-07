أفضل سكوتر كهربائي في السوق بسعر يبدأ من 17 ألف جنيه

يتطلع البعض إلى الحصول على وسيلة نقل آمنة وسهلة ورخيصة تناسب الميزانية المتاحة وتؤدي الاحتياجات ومن بين تلك الوسائل الآمنة «الإسكوتر الكهربائي»، حيث يحافظ على البيئة ويتبني استراتيجية الدولة في الحد من الانبعاثات.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أفضل انواع السكوتر الكهربائي وفقا لعدد من منصات التجارة الإلكترونية.

سكوتر كهربائي مستعمل بسعر 17 ألف جنية

سكوتر كهرباء موديل 2019 مستعمل، بقدرة 1500 وات، المسافة المقطوعة 9 آلاف كيلو، السعر 17 ألف جنيه.

سكوتر كهرباء موديل 2022 مستعمل، قدرة 1500 وات، المسافة المقطوعة 1000 كيلو، مسافة الشحنة الواحدة تقطع 100 كيلو، السرعة القصوى 70 كم، يتم الشحن خلال 7 ساعات، السعر 22 ألف جنيه.

سكوتر كهرباء جديد من سيتي كوكو بسعر35 ألف جنية

سكوتر 3000 وات، موديل 2022، المدى يصل ل 100 كم سرعة من 60 إلى 70 كم/ساعة حسب الوزن والسرعة كرسي للراكب الخلفي، وحمولة حتى 200 كيلو ومدة شحن من 3 إلى 4 ساعات بأنوار ليد كاملة وعدادات ليد ديجيتال ومفتاح ريموت إنذار وتأمين ضد السرقة وإمكانية مساعدين ضغط زيت ألوان مميزة جنوط المونيوم سبور كاوتش رياضي بسعر35 ألف جنيه.

سكوتر كهرباء مستعمل بسعر22 ألف جنية

سكوتر كهرباء 1500 وات السرعة القصوى 45 إلى 50 كيلو في الساعة يستغرق الشحن على أي فيشه من 2 إلى 6 ساعات، الشحنة تكفي للسير من 50 إلى 70 كيلو متر وبه 3 مستويات لضبط السرعة للتحكم في مسافة السير والكرسي طويل لاستيعاب شخصين ويضم 3 أماكن للتخزين وتابلوه أمامى ومخزن به الشاحن والغطاء أسفل الكرسي وصندوق خلفى وجميعهم بالمفتاح، ويوجد به جهاز إنذار وريموت لتشغيله ومانع تشغيل إضافي في الكونتاكت.