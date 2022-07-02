بسعر فائدة تنافسي.. بنك مصر يقدم قرضا لشراء «سكوتر» أو موتوسيكل حديث

وسائل المواصلات مهمة في حياة جميع أفراد الأسرة يبحث عن أسهل وسيلة مواصلات وأرخصها، وبعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أتاح بنك مصر قرضًا الحصول على موتوسيكل صغير «سكوتر» للشباب بالجنسين خاصة بعد تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأخير.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

وقال بنك مصر، في بيان له، إنَّ قيمة قرض الموتوسيكل أو الاسكوتر يصل الى 400 ألف جنيه للموظفين بسعر فائدة تنافسي، ويمنح القرض الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب القسط الشهري والموظفين بشهادة إثبات الدخل وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

ونشر بنك مصر، في بيانه على الموقع الإلكتروني عن الشروط العامة لمنح قرض تمويل الحصول على اسكوتر وموتوسيكل حديث، مضيفًا أنَّ سعر الفائدة تنافسي، ويتمّ تحديده من قبل البنك في أثناء تقديم طلب الحصول على القرض، إذ ؤيجب أن يكون سن العميل طالب القرض 21 سنة، ويتمّ تمويل قيمة الحصول على القرض بـ100% وتقسيطها لمدة 84 سنة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض سكوتر وموتوسيكل

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل (غاز/ كهرباء/ مياه/ تليفون).

- عرض سعر سكوتر معتمد من المعرض.

- يجب تقديم شهادة مفردات الراتب الشهري.

- إقرار تعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

شروط الحصول على قرض بـ400 ألف جنيه لشراء سكوتر

يتمّ منح القرض سكوتر دون حظر بيع، ودون تأمين، كما يتمّ منح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض، ويمكن ترخيص السكوتر باسم طرف ثالث بشروط محددة.