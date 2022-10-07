ضبط عامل بتهمة قتل مُسنة خنقًا في حلوان.. والتحريات: «سرق 800 جنيه»

نجح رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة في فك لغز العثور على جثة سيدة مُسنة تبلغ من العمر 92 عامًا، داخل شقتها بمنطقة عرب كفر العلو، دائرة قسم شرطة حلوان، وتبين أن القاتل تربطه صلة قرابة مع المجني عليها.

بلاغ بالواقعة

كان المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا بعثور الأهالي على جثة المدعوة فاطمة إبراهيم مبروك مرحاوي، 92 سنة، ربة منزل ومقيمة بشارع حسين عياد عرب كفر العلو، مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وبعد الفحص تم العرض على مدير أمن القاهرة فأمر بسرعة كشف غموض الحادث، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

الجاني استولى على 800 جنيه

وبإجراء التحريات في مكان الحادث والتحقيق مع أسرة المجني عليها، واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الأوضاع، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم ويدعى «أحمد.ح.ا.خ»، 34 سنة، عامل فراشة ومقيم بعرب كفر العلو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة خاصة أنه اعتاد التردد عليها من حين لأخر لوجود صلة قرابة بينهما فاختمرت في ذهنه فكرة زيارتها وعليه توجه لمحل إقامتها وأثناء تواجده بصحبة المجني عليها بمفردها قام بخنقها باستخدام جلباب حتى تأكد من وفاتها واستولى على مبلغ مالي 800 جنيه وفر هارباً من سطح العقار محل البلاغ، كما قرر بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.

الرأي القانوني

وقال المحامي رامي عبد المنعم في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة 233 من قانون العقوبات تنص على أن من قتل أحدا عمدا يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: «من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد».