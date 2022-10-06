سيارة مسرعة تدهس طفلا في حلوان.. والمتهم: «الفرامل كانت ضعيفة»

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، في ضبط قائد سيارة ملاكي بدون ترخيص بعدما تسبب في وفاة طفل نتيجة دهسه بمنطقة المشروع الأمريكي دائرة القسم.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة بعدما ورد للمقدم محمد المعداوي، رئيس وحدة المباحث، تلقى إشارة من مستشفى حلوان العام، بوصول فهد عبدالحكيم عطيفي عثمان 11 سنة طالب، ومقيم مجاورة 1 المشروع الأمريكي، متوفي بعدما صدمته سيارة بمنطقة أطلس، على الفور انتقل رجال المباحث.

وبالفحص وسؤال شهود العيان، تبين أن المتوفى أثناء مروره بالدراجة الهوائية «عجلة» بالشارع بالمشروع الأمريكي، اصطدمت به سيارة ماركة بيجو حمراء اللون بدون التراخيص، وكان يقودها المدعو «سيف ج م»، 17 سنة طالب ومقيم المشروع الأمريكي ولا يحمل رخصة قيادة.

فرامل السيارة كانت ضعيفة

ونجحت وحدة المباحث في القبض عليه وبحوزته السيارة الذي ارتكب بها الواقعة، والذي وبمواجهته قرر انه حال سيره بالسيارة فوجئ بالمتوفي أمامه فحاول إيقاف السيارة الا أن فرامل السيارة كانت ضعيفة ولم يستطع ايقافها، وبسؤال والد المتوفي، ايد ما جاء بالفحص واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاه نجله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرحت بدفن جثة الطفل المتوفي بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

الموقف القانوني

وعن الموقف القانوني للمتهم يقول أحمد عزت المحامي والخبير القانوني، إن قانون العقوبات حدد إشكالية جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم حال ارتكابه الجريمة دون قصد، وفقا لما نصت عليه المادة 238 من قانون العقوبات والتي جاء فيها: «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين».