رئيس جامعة حلوان: خطة لدمج مستشفى الطلبة بالقطاع الطبي

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وضع خطة سريعة لدمج مستشفى الطلبة بحلوان بالقطاع الطبى بالجامعة؛ لتقديم خدمات طبية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحيط بالجامعة، موضحًا أنه رصد كل المشكلات التي تواجه عملية إعادة تشغيلها.

الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء والتشجير

وفي سياق منفصل، تفقد المشتل كوحدة إنتاجية والعمل على رفع كفاءته لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل سعي جامعة حلوان للتطوير المستمر والحفاظ على البيئة المحيطة والمناطق الخضراء داخل الجامعة وخارجها، مؤكدًا الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء والتشجير داخل الجامعة.

خطة لتطوير دار الضيافة

وأشار إلى وضع خطة لتطوير دار الضيافة بالجامعة ورفع كفاءته؛ لتقديم خدمة متميزة وإعادة تشغيله كوحدة ذات طابع خاص، موضحًا أنه حريص على التعرف على المشكلات التي تواجه عملية التشغيل وصيانة المرافق.

وشدد الدكتور السيد قنديل، على ضرورة الاهتمام بتأثيث الغرف بشكل جمالي والمحافظة على النسق المعماري للمكان.

استغلال كل إمكانات المركز التجاري

كما تفقد رئيس جامعة حلوان المركز التجاري بالجامعة، وحرص على الاستماع إلى المستأجرين ومعرفة مشاكلهم ووجههم بضرورة تقديم خدمة مميزة للطلاب، ومراعاة البعد الصحي والحفاظ على النظافة، وأوصى باستغلال كل إمكانيات المركز التجاري.