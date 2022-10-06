تفاصيل جريمة حلوان.. «كرشة» ينهي حياة صديقه بسبب 170 جنيها

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، القبض على المدعو محمود منصور، بعد قتل صديقه بطلقة خرطوش، بسبب مبلغ مالي في منطقة المثلث بدائرة القسم.

بلاغ بالجريمة

وترجع تفاصيل الحادث، عندما ورد بلاغ من مستشفى حلوان العام إلى المقدم محمد المعداوي، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد وصول شخص يدعى أحمد محمد حافظ محمد، 30 سنة، عاطل، ومقيم في مساكن اسبيكو المثلث دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، وحجزه في المستشفي.

المجني عليه اقترض مبلغ مالى من المتهم

وعلى الفور، انتقلت قوة بقيادة النقيب أحمد فتحي، معاون وحدة المباحث، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصاب وشخص يدعى «محمود م.س.ع»، يبلغ من العمر 32 سنة، وشهرته «كرشه»، عاطل، ومقيم بذات المنطقه، وأظهرت التحريات أنه المصاب اقترض مبلغ مالى قدره 170 جنيهًا من المتهم، ورفض رده، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، وأسفرت عن إحداث إصابة المجنى عليه، مستخدمًا سلاح ناري «فرد خرطوش».

القبض على المتهم

وداهم رجال البحث منزل المتهم، وتمكنوا من ضبطه وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش» المستخدم في الواقعة، إلا أن المصاب بعدها توفى متأثرًا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عرض المتهم على الطب الشرعي

كما تقرر عرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاه المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الموقف القانوني

وعن الموقف القانوني للمتهم، يقول إبراهيم عبد العزيز المحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه من المتوقع أن يعاقب المتهم طبقًا لما ورد في المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية«أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.