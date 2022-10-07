تردد قناة «مصر أم الدنيا» الجديد 2022 على النايل سات

تحرص قناة مصر أم الدنيا على عرض أعمالًا درامية مختلفة للمشاهدين، سواء الدراما التركية أو الهندية المدبلجة أو المترجمة بالإضافة إلى المسلسلات العربية والأجنبية التي تبث على شاشتها على مدار الساعة.

وكانت قناة مصر أم الدنيا قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توقف البث نتيجة تغيير التردد الخاص بالقناة وإطلاق ترددًا آخر جديدًا، وهو ما زاد من عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن تردد قناة مصر أم الدنيا 2022 على القمر الصناعي نايل سات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات، لعشاق متابعة الأعمال الدراما المختلفة

تردد قناة مصر أم الدنيا 2022 على النايل سات

اسم القناة: مصر أم الدنيا

اسم القمر: نايل سات Nilesat.

تردد القناة: 11555.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

أعمال تعرض على قناة مصر أم الدنيا 2022

وتعرض قناة مصر أم الدنيا، العديد من الأعمال الفنية التي يهتم بها الكثير من المشاهدين ومنها مسلسل «المؤسس عثمان»، الذي يُعرض أسبوعيًا، ومسلسل « بربروساي»، ومسلسل «الدخيل»، ومسلسل «الملحمة»ـ ومسلسل «الفاروق عمر ابن الخطاب»، ومسلسل «أرسلان»، ومسلسل «جلال الدين الخوارزمي».

تردد بعض القنوات الدرامية الأخرى

- تردد قناة MIX ONE

التردد: 11842.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات Mix

التردد: 11785

استقطاب: رأسي معدل

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة زي ألوان 2021 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11938 أو 11418.

معدل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.