أنشطة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في أسبوع.. «تخفيضات للطيران»

تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على التواصل مع المصريين بالخارج، وتقديم الخدمات والمتطلبات والاحتياجات لهم، بالإضافة إلى ربطهم بوطنهم الأم مصر، من خلال إشراكهم وإطلاعهم على المشروعات القومية الجديدة التى تحدث داخل وطنهم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أنشطة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في أسبوع، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أنشطة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في أسبوع

- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من المشاركات بالدفعة الأولى لبرنامج «تدريب المصريات بالخارج».

يذكر أن برنامج «تدريب المصريات بالخارج»، تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، لنحو 75 سيدة مصرية من 17 دولة مختلفة حول العالم، للفئة العمرية من سن 25 إلى 50 عاما.

- أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن وصول الشاب المصري «أحمد حسين عبد الفتاح»، المريض في موزمبيق إلى أرض الوطن لاستكمال علاجه بالقاهرة.

يذكر أن «أحمد حسين عبد الفتاح» شاب مصري بموزمبيق، أصيب بمرض التيفود، وتعرض لسوء حالته الصحية، جراء الخضوع إلى عدد من العمليات الجراحية، وقام عدد من أصحابه بنشر استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومن ثم تم التواصل معه على الفور من قبل السفيرة سها جندي وزريرة الهجرة، لحين وصوله إلى أرض الوطن مصر، لاستكمال العلاج في مستشفى دار الشفاء.

- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير شريف رفعت، سفير مصر الجديد في سيراليون، للاطلاع على متطلبات واحتياجات الجالية المصرية بالخارج.

- شهدت سها جندي وزيرة الهجرة، احتفالية «بنت الملك»، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني ووزيرة التضامن ومفتي الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

- أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن تقديم محفزات وتخفيضات للمصريين بالخارج، تصل إلى 25% و33%، من أجل توفير مزايا تحفيزية لأبناء الوطن بالخارج وأسرهم خلال زياراتهم لوطنهم الأم مصر.

- قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، طرح تذاكر طيران مخفضة للطلبة المصريين الدارسين في جمهورية الصين الشعبية العائدين للدراسة.

- أعلنت وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن فتح باب التسجيل لفرص تدريب مهني في ألمانيا، في مجالات الخبازة والفندقة والضيافة والتشييد والبناء، حتى 8 أكتوبر 2022.