إعدام 506 كيلو «حلوى مولد» فاسدة في حملات مكبرة بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملات موسعة هذا الأسبوع للرقابة على الأسواق وضبط الخارجين عن القانون، تزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف لتأمين صحة المواطنين، تمكنت خلالها من إعدام 506 كيلو جرامات حلوى ومدخلات إنتاج متغيرة الخواص، بالإضافة إلى تحرير 65 محضرا لمخالفات مضبوطة، وضبط 17 منشأة تعمل بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن حملات إدارة مراقبة الأغذية على مدار الأسبوع الماضي أسفرت عن المرور على 120 منشأة غذائية وإعدام 506 كيلو حلوى ومدخلات إنتاج متغيرة الخواص، فضلاً عن ضبط 94 لتر عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

تحرير 65 محضر مخالفات

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان صحفي، أنه تم عن تحرير 65 محضر مخالفات مضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 17 منشأة تعمل بدون ترخيص، ونحو اثنين أخرى بهما خطر داهم، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلقها.

تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية

وأشار إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، مع قرب حلول المولد النبوي الشريف وتزامنا مع بدء عرض الحلويات الخاصة بهذه المناسبة ولضمان عدم وجود أصناف تحتوي على ألوان أو مكونات ضارة بالصحة العامة.