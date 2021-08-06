مراقبة الأغذية تتحفظ على 7 أطنان أغذية فاسدة في المنصورة

تحفظ مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة في محافظة الدقهلية، على أغذية منتهية الصلاحية بوزن 6 أطنان و875 كيلو جرام من مختلف الأصناف في مخزن مواد غذائية بشارع الأتوبيس القديم، وتم تحرير عدد 3 محاضر نقص اشتراطات وغلق المخزن لوجود خطر داهم، بالإضافة إلي إعدام 1245 كجم خلال حملات مراقبة الأغذية في المنصورة وجمصة لتصل إجمالي الكميات المضبوطة إلي 8120 كليو جرام أغذية فاسدة

خرجة الحملة تنفيذا لتعليمات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبمشاركة كل من: عاصم رضوان، ومحمد الحوتي، ومحمد سالم، ومحمد أبو سمرة، ومحمود كمال، وخالد عبد المنعم، وأسامه حمودة، مفتشو الصحة بمكتب الأغذية المركزي بالمنصورة.

وضبطت الحملة عشرات الأصناف منتهية الصلاحية من «الجبنة، والشاي والشكولاتة، واللبان والبسكويت، المكرونة، والعصائر والمشروبات، والزيوت، والأرز»، وتم التحفظ عليهم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم.

من جهة أخرى، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية شنت حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية بالمنصورة وجمصة حيث تم المرور علي عدد 36 منشاة تبين أن من بينها 25 منشأة بدون ترخيص وتقرر إغلاق 7 منشآت غذائية لوجود خطر علي الصحة العامة وتم تحرير 18محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه تم تحرير 14 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية، وتم إعدام طن أغذية مختلفة لتغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي عبارة عن «برجر وفراخ بانية وكفتة مخلل وأسماك وخضار طازج»، بالإضافة الي 245 لتر زيت محروق وعصائر بإجمالي إعدامات بلغ 1245 كجم وتم سحب عدد 32 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما تم التنبيه على كل المنشآت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطاولات وضرورة الالتزام بالكمامة والمطهرات.