ضبط 48 علبة شيكولاتة منتهية الصلاحية في حملة مراقبة الأغذية بشرم الشيخ

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء إنه في إطار المرور على المحال التجارية والقيام بحملات مكبرة لضبط أي مخالفات، تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة شرم الشيخ من تحرير 7 محاضر متنوعة ومصادرة 420 عبوة شيكولاتة وبقوليات منتهية الصلاحية.

الحملة مرت على 8 منشآت غذائية وجرى تحرير 7 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية و 12 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

وأعدمت الحملة 48 كيلو جرام و 5 لترات لأغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ويوجد تغير في الخواص الطبيعية بها، كما قامت اللجنة تحرير محضر ضبط 420 قطعة وعبوة بقوليات وشوكولاتة وتوابل منتهية الصلاحية.

20 حملة خلال ستة شهور

وبلغ إجمالي عدد الحملات التي قامت بها مديرية الصحة بالاشتراك مع التموين والطب البيطري خلال 6 شهور نحو 20 حملة، أسفرت عن تحرير ما يقرب من 100 محضر متنوع وإعدام نصف طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، مؤكدا أن الحملات مستمرة في كل المدن لضبط الأسواق والحفاظ على سلامة المواطن.

وجرى عقد ندوات تثقيفية عن وسائل تنظيم الأسرة والتعريف بها، واهميتها، والفحص المبكر لسرطان الثدي، وضرورة الفحص الدوري، والتعريف بالطريق السليمة للقيام به، بالوحدة الصحية بوادي الطور.

ندوات تثقيفية عن فيروس كورونا بالمحافظات

وأضاف انه جرى التنويه عن مبادرة صحة المرأة التي يتم عملها بالمنشآت الصحية المختلفة بالمحافظة، وتم عمل ندوة تثقيفية عن فيروس كورونا المستجد وطرق الإصابة والوقاية منه، وطرق انتقال العدوى، وتم التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها اتجاه الوقاية من المرض كما تم التعريف بلقاحات كورونا التي تم توفيرها بمراكز التطعيم بالمحافظة واماكنها.