«صحة الشرقية»: تكثيف حملات مراقبة الأغذية على الأسواق في المحافظة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الطب العلاجي ونائبه، ومديري إدارات «المستشفيات، ومكافحة الأمراض المعدية، ومراقبة الأغذية، والترصد، ومراقب أول الوقائي»، وذلك اليوم السبت بمكتب وكيل الوزارة.

وجاء ذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل والإجراءات المتبعة للوصول لأفضل النتائج الممكنة، واستعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية ومؤشرات أداء العمل بالمستشفيات.

استعراض الوضع الصحي بالمحافظة

بدأ الاجتماع باستعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية، ومؤشرات أداء العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، ومناقشة الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

التنسيق والتعاون الكامل بين الطب الوقائي والطب العلاجي

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان، أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الطب الوقائي والطب العلاجي في متابعة هذه الإجراءات، ومتابعة سجلات الترصد بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفيات، وتحليل البيانات الخاصة بها.

تكثيف حملات مراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية

كما شدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على تكثيف حملات مراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، لضبط سوق الغذاء، وضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية، كما ناقش خطة تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موجهاً بتكثيف عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة والعيادات المتنقلة، لنشر المناعة المجتمعية ضد هذا الجائحة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.