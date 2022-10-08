بعد وفاة 3 بمطروح وإنقاذ شخص بين الحياة والموت.. نصائح لو تهت بالصحراء

مأساة حقيقية حدثت، خلال الأيام الأخيرة، في صحراء محافظة مطروح، بعد وفاة شباب مطروح الثلاثة المفقودين في الصحراء، التائهين، بعد 7 أيام من خروجهم للصيد في جنوب مدينة الحمام، وعثر عليهم جثث هامدة في عمق الصحراء جنوبا بما يقرب من 200 كيلومتر، خلال رحلة صيد للطيور الجارحة من الصقور، والتي لم تكتمل بسبب العطش والجوع، ونفاد الوقود من سياراتهم، لتحزن مطروح، ويعثر الأهالي علة شخص آخر تائه غرست به السيارة برمال الصحراء بين الحياة والموت عقب 3 أيام.

وتنشر «الوطن» حزمة نصائح مهمة لجميع المواطنين الذين يعيشون بالقرب من الصحراء، أو أو يخرجون لرحلات، أو يعملون في مناطق صحراوية، أو يهوون رحلات الصيد والسفاري في الصحراء حسب «العمدة مهنا الهيش»، من عمدة قبيلة الجميعات بمطروح ومن خبراء بدروب الصحراء، وهي كالتالي:-

- أقل من 10 تمرات ولتر ماء يكفيك يوميا.

- إشعال النار بإطار السيارة على مدار 5 أيام حتى تنتهي جميع الإطارات في مكان مرتفع؛ ليأتيك أحد.

- اترك الأطفال والسيدات وكبار السن بالسيارة فنجاتهم جزء من نجاتك.

- لا تتوتر، أو تقلل من عزيمتك، واتسم بالشجاعة وتصرف بحكمة.

- امشي في اتجاه واحد ولا تلتف أو تدخل بعدة اتجاهات حتى تستطيع أن تصل لأقرب نقطه بسهولة.

- لا تأخذ معك إلا الماء أو الدواء وطعام قليل وهاتف ووسيلة إضاءة أو الكبريت في حقيبة على ظهرك.

- حدد اتجاه تتوقع أنه أقرب لك، أو سر عكس إطارات سيارتك.

- حالة وجود أكثر من فرد لا بد من السير في تباعد بين الاثنين قرابة من 50 لـ100 م، وبالتوازن وعلى مسافة واحدة للرؤية وحاول أن تجد أثار جمال أو أغنام ترشدك لأقرب مكان.

- عند العثور على ماشية أو أي أثر لها يكون هو اتجاه سيرك حتى تصل لهم.

- في حالة الحر الشديد لا بد من التوقف عن السير، وخلع الملبس والتضلل به، وأزل الرمال الساخنة قبل أن تجلس عليها.

- في حالة العطش تناول رشفة ماء وأبقها في فمك لحظات، ليشعر جسمك باكتفائه من الماء.

- أضف شيئا بسيطا من طين أو رمل للماء حيث إن فقدانك الملح نتيجة العرق يشعرك بتعب وفقدان الاتزان.

- سر بتمهل ولا تسرع.

- ابتعد عن الصعود للمرتفعات إلا في حالة الاستطلاع للمكان المحيط.

- السير في الفترة المسائية أفضل راحة لجسمك.

- حالة اتباع هذه الخطوات تستطيع أن تسير من 35 حتى 36 كيلومترا في اليوم.

- لا تجلس في السيارة واترك ورقة دون بها اسمك وساعة وتاريخ تركك السيارة والاتجاه الذي تسير به والطعام والماء الذي بحوزتك؛ ليتمكن أحد من تحديد مكانك حالة العثور على سيارتك.