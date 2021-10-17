‏«فيس بوك» يقود الشرطة لإعادة طفل تائه لوالده بالقاهرة

قاد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأجهزة الأمنية بالقاهرة؛ لإعادة طفل تائه من ذوي الاحتياجات الخاصة لأهليته بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة قصرالنيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على طفل بشارع القصر العيني بدائرة القسم، وتم التقابل مع المُبلغ الذي أفاد بأنه حاله تواجده بشارع قصر العيني بدائرة القسم، عثر على الطفل المذكور وتبين أنه «من ذوي الاحتياجات الخاصة».

التوصل إلى والد الطفل عبر «فيس بوك»

بتكثيف البحث في المناطق المحيطة بشارع قصر العيني، باستخدام التقنيات الحديثة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمكن التوصل إلى والد الطفل التائه، يعمل مشرف بمصنع ملابس ومقيم بمحافظة الشرقية، الذي أوضح أن الطفل المذكور نجله ومقيم بذات العنوان.

وأضاف الأب أنه حال تواجده بشارع قصر العيني، وبصحبته نجله المذكور فوجئ باختفائه ولم يتهم أحدًا. تم تسليمه الطفل لوالده وتعهد بحسن رعايته.‏

العثور على جثة طفل في نهر النيل

وفي سياق متصل، تقوم مباحث القاهرة بتكثيف جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة المعادي.

تم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، وتمكنت من انتشال جثة الطفل الغريق، وبالفحص تبين أنه يدعى أسامة نبيل علي، 14 عاما، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات في أنحاء الجسم.

وتبين أن أسرة الطفل حررت محضرا بالتغيب منذ عدة أيام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وبعرض جثة الطفل على أسرته تعرفوا عليه، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالها حول الواقعة.