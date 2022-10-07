«طنطا» تتصدر قائمة الجامعات في القضاء على محو أمية الكبار

تصدرت جامعة طنطا قائمة الجامعة الحكومية في القضاء على محو أمية الكبار عن دورة يوليو 2022، طبقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث استطاعت الجامعة محو أمية 24367 دراساً.

استراتيجية بناء الإنسان

‎وقال محمود زكي، رئيس الجامعة في بيان له، إن الجامعة تضع أولوية للمساهمة في دعم استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، لذلك تحرص على المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار باعتباره مشروعاً وطنياً، حيث يأتى ضمن محاور التطوير والانجاز لخطة الجامعة الاستراتيجية «المحور الخامس»، لدعم المبادرة الرئاسية لمحو الأمية خدمة المجتمع وتنمية القدرات البشرية.

‎وأضاف محمود زكي أن جامعة طنطا، تسعى دائما لتحقيق المستهدف من مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، والوصول لمصر بلا أمية طبقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن حصول الجامعة على المركز الأول يأتى تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، موجهاً خالص شكره لطلاب الجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذه الانجاز.

إنشاء فصول محو أمية تعمل طوال العام

‎وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز دورها في القضاء على الأمية في الغربية من خلال إنشاء فصول محو أمية بكليات التربية والحقوق والتجارة، تعمل طوال العام تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار، واتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع الطلاب وتحفيزهم للمشاركة فى محو أمية المواطنين بالمحافظة.

وتابع أن أنشطة الجامعة ساهمت في تحقيق قفزات متعددة طوال الفترة الماضية وتقدمها أربع مراكز عن تصنيف دورة ابريل 2022، وحصولها على المركز الأول عن دورة يوليو للعام الجاري.