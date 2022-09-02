«تعليم الكبار بالغربية» عن محو أمية 12 ألف مواطن: استثمرنا طاقات الطلاب

كشف محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية، تفاصيل حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحًا: «حققنا مستهدفات في قرى ومدينة مركز زفتى بمعدلات كبيرة جدا في محو أمية الكبار، بواقع 313% من المستهدف، ومحونا أمية أكثر من 12 ألف دارس ضمن مبادرة حياة كريمة».

وأضاف «أبو النبايل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أعددنا خطة من أجل مشاركة الهيئة بأدوار فعالة في جميع المبادرات الرئاسية لبناء المواطن المصري وتطوير العنصر البشري وتمكينه وتحديث البنية التحتية».

خطة للعمل على عدة محاور من أجل محو الأمية

وتابع مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية: «أعددنا خطة مع محافظ الغربية للعمل على عدة محاور، مثل استخدام وتفعيل جميع البروتوكولات الموقعة مع الكيانات الشريكة لتنفيذ مبادرات محو الأمية مع جميع الوزارات والمديريات ومؤسسات المجتمع المدني مثل التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، مشددًا على أن طلاب الجامعة كان لهم دور فاعل جدا في تحقيق هذا الإنجاز».

واجب وطني

وأكد أن المحافظة استثمرت طاقات الشباب في مجال محو الأمية وتعريف الطلاب أنه واجب وطني وأن الطلاب يمكنهم الشرح والتدريس في فصول محو الأمية، مشددًا على أن الطلاب في هذه الفصول في حاجة إلى طرق تدريس معينة: «حاولنا مساعدة الدارسين وتوعيتهم برؤية مصر 2030 والشمول المالي لمواكبة التطور الحادث حول العالم حتى يكون هؤلاء الطلاب مواطنين نافعين لبلدهم وأنفسهم.