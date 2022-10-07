مصرع شاب سقط من الطابق التاسع في الطالبية.. كان بيحاول يدخل شقته

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق التاسع بمنطقة الطالبية في الجيزة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شاب من أعلى الطابق التاسع بمنطقة الطالبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ يكشف واقعة سقوط شاب من الطابق التاسع

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ للمقدم محمد نجيب رئيس، مباحث قسم شرطة الطالبية يفيد بسقوط شاب من أعلى الطابق التاسع وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وعثر على جثة الشاب.

سقط أثناء فتح باب الشقة

وبعمل التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عبدالعزيز سليم والعميد علي عبدالرحمن، تبين أن الشاب يبلغ من العمر 26 سنة سقط من أعلى العقار أثناء محاولته فتح باب شقته بالطابق التاسع كما تبين أن للمتوفي معلومات جنائية في عدد من القضايا.

اختل توازنه وسقط أرضا

وبسؤال صديق المتوفي «سابق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية» عن الواقعة قرر أنه كان رفقة الأخير وصعدا معاً إلى الطابق التاسع لدخول شقته وبسبب غلق باب الشقة قفز صديقه من أعلى سور الـعقار للدخول إلى الشقة لفتح الباب إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضاً ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.