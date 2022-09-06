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قبل فرحهم بساعات.. سقوط شاب وخطيبته في ترعة البلامون بدمياط

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عبده عبد الباري
01:39 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
سقوط شاب وخطيبته سقطت بهما السيارة في ترعة بدمياط

سقوط شاب وخطيبته سقطت بهما السيارة في ترعة بدمياط

شهد طريق «دمياط - كفر البطيخ»، ظهر اليوم، سقوط سيارة في ترعة البلامون على طريق «دمياط - المنصورة»، دائرة كفر البطيخ بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها ما أدى لإصابة شاب وخطيبته وطفلة مصاحبه لهما كانوا في طريقهم إلى الكوافير، استعدادًا لحفل زفافهم مساء اليوم.

ودفع مرفق الإسعاف في المحافظة بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى دمياط العام؛ لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين محمود يسري 28 سنة، ومقيم بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وخطيبته عبير جمال 25 سنة، ومقيمة بكفر سعد، وبصحبتهما طفلة تدعى روفانا أبو العلا 14 سنة، ومقيمة بقرية كفر سعد البلد وحالتهم مستقره.

وتبين أن الشاب وخطيبته كانا فى طريقهما إلى الكوافير حيث كانا يستعدان لحفل زفافهما مساء اليوم.

حالة المصابين

من جانبه قال الدكتور محمد اللبان مدير عام مستشفى دمياط العام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الشاب وخطيبته بصحة جيدة وكذلك المصابة الثالثة وتم الاطمئنان عليهم وسيغادرون المستشفى بعد انتهاء الفحوصات.

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