سقوط فتاة من «الرابع» أثناء نشر الغسيل.. وإصابة شاب طعنا في صدره ببورسعيد

أصيب شاب وفتاة في حادثين منفصلين في الساعات الأولى من صباح اليوم ببورسعيد، حيث سقطت الفتاة من أعلي الدور الرابع أثناء نشر غسيل بينما أُصيب شاب بطعن نافذ في الصدر بمنطقة الحراسات بإدعاء اعتداء من آخرين

إخطار بإصابة شاب بطعن نافذ

وتلقي اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول إسلام محمد على غازى أحمد عمر «26 سنة» يقيم بمساكن الحراسات إلى مستشفي الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد بادعاء إعتداء من آخرين بجرح نافذ بالصدر.

وتببن لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أنه تم الاعتداء على الشاب من قبل آخرين في مشاجرة نشبت بمنطقة الحراسات ويجري ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم فيها.

ملابسات سقوط فتاة من الدور الرابع

من جانب آخر تلقي مدير أمن بورسعيد إخطارا من مستشفى الزهور بوصول نانسي أحمد أبو اليزيد «21 سنة» بإدعاء سقوطها من الدور الرابع مصابة باشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة مستقرة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث إذا كان اختل توازنها وهي تنشر الغسيل أم أنها حاولت إنهاء حياتها.

يُذكر أن شخص سقط به المصعد الكهربائي داخل كنيسة ماري مرقص بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، وأُصيب بكسر بالفقرات القطنية والحالة العامة له مستقرة.

وأوضح مصدر مسؤول بكنيسة ماري مرقص أن المصاب زائر من الزاوية الحمراء بالقاهرة ويجري تقديم الدعم الطبي له وتحويله إلى مستشفى السلام بورسعيد لإجراء عملية تثبيت القطنية له.