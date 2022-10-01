سقوط شاب من الطابق الخامس بالطالبية.. والتحريات: لا شبهة جنائية 

أصيب شاب بكدمات وسحجات متفرقة بالوجه والجسم عقب سقوطه من الطابق الخامس، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية يفيد تلقيه إشارة مـن مستشفي الهرم تفيد وصول شاب 23 سنة عامل بمحل للحلويات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالوجه والجسم و اشتباه استرواح هوائي بالرئة، نتيجة سقوطه من شقتهم بالطابق الخامس بمنطقة الطالبية.

إعيـاء وحمى

وعقب الانتقال والفحص، وبتكثيف التحريات في الواقعة برئاسة العميد على عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث تم مقابلة والده 55 سنة، ووالدته 60 ربة منزل، وبسؤالهما قررا أن المصاب كان يشعر بحالة إعياء وحمى ورغبة بالغثيان منذ 3 أيام.

شاهدة على الواقعة

وفي يوم الواقعة وأثناء تواجده داخل الشقة شعر بحالة إعياء فذهب إلى الكنبة الموجودة أسفل شباك الصالة وانحنى بالجزء العلوي من جسده للخارج مما تسبب في اختلال توازنه وسقوطه أرضًا فحدت إصابته، وبسؤال الشاهدة، ربة منزل، 57 سنة ومقيمـه في ذات العقار أيدت ما جاء على لسان الأسرة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.