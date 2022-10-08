بعد استخراج إبرة تنجيد من ظهر مريض.. أغرب 4 عمليات جراحية بالمحافظات

تزداد بشكل شبه يومي، العمليات الجراحية الغريبة التي تواجه الأطباء في مصر، فكان آخرها استخراج إبرة تنجيد من ظهر مريض، والذي أثار الجدل بين المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي في مصر.

وترصد «الوطن»، أغرب 4 عمليات جراحية أجراها الأطباء الجراحين في بعض من محافظات مصر، والتي أذهلت العالم كله من غرابة هذه العمليات.

عملية جراحية استخراج إبرة تنجيد

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، من استخراج إبرة تنجيد دخلت عن طريق الخطأ، في ظهر مريض، خلف القفص الصدري مباشرة، وخوفاً من إجراء عملية جراحية تركها المريض في مكانها لمدة عامين وتم استخراجها بنجاح على هيئة قطع مكسورة لأن إبرة التنجيد تعرضت للصدأ داخل صدره.

وأعلنت مستشفى بنها الجامعي، أن الأطباء بالمستشفى قاموا بعمل معجزة في استخراج إبرة التنجيد من القفص الصدري للمريض، حيث تم عمل فتحة صغيرة بالصدر طولها 3 سم، واستخرجت إبرة التنجيد، والتي دخلت عن طريق الخطأ ظهر المريض خلف القفص الصدري مباشرة.

انقاذ حياة طفل دخل في بطنه جادون

وفي سياق متصل، جاءت ثاني أغرب العمليات الجراحية في مصر بإعلان مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، إنقاذ حياة أحد الأطفال من أهالي قرية شنوان بمركز شبين الكوم، بعدما وصل طفل إلى المستشفى في حالة صحية صعبة نتيجة اختراق الجادون الحديدي للدراجة الهوائية الخاصة به الجانب الأيمن للطفل، ما أسفر ذلك عن إحداث جرح نافذ بالبطن، وأكد تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من استخراج الجادون، واستقرت الحالة الصحية للطفل ويخضع حاليًا للعلاج.

استخراج زلط وطوب من بطن مريض

وفي محافظة أسيوط، أجرت مستشفى أسيوط الجامعي، عملية جراحي لأحد المرضى المحولين من مستشفى سوهاج، والتي تعاني من انسداد بالقولون، لكن الأطباء يعمل التحاليل والفحوصات، لمسن يبلغ من العمر 60 عاما؛ ليكتشف الأطباء وجود كميات كبيرة من الزلط والطوب والأكياس البلاستيك والسيراميك، والتي تسببت في انسداد القولون، ونجح الفريق الطبي في استخراج الأجسام الغريبة من الزلط والطوب من القولون وتماثل المريض الشفاء.

استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض

وفي محافظة مطروح تمكن الفريق الطبي من إجراء أغرب عملية جراحية نادرة، حيتم استخراج 3 كيلو شعر من داخل بطن شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، إن المريض الشاب كان يعاني من ألم شديد في البطن، وتم عمل الفحوصات اللازمة وكشفت الأشعة وجود تجمع شعر في بن المريض، وأرجع الطاقم الطبي السبب نتيجة حالة نفسية لابتلاع قصاصات الشعر أو أطراف الشارب بالأسنان وابتلاعها، وتسبب ذلك في تراكم الشعر مع الزمن داخل بطن المريض، لعدم قدرتها على هضمه.