تحسن حالة مريض عقب استخراج إبرة تنجيد من جسمه ببنها.. ظلت في ظهره عامين

أكد الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، وقائد فريق جراحي نجح في إنقاذ حياة مريض واستخراج إبرة تنجيد من ظهره بعد أن ظلت عامين داخل جسمه، تحسن حالة المريض ومغادرته المستشفى بصحة جيدة عقب انتهاء فترة النقاهة والمتابعة بعد الجراحة، مشيرا أن المريض حتى الآن لا يعرف كيفية دخول الإبرة لجسمه منذ سنتين، وأن المدة تم تحديدها من وقت بدء ظهور الأعراض عليه.

وأوضح استشاري القلب والصدر ببنها الجامعي، أن المريض ظل عامين يعاني من مشكلة و«شكشكة» في ظهره، وعند عرضه على الأطباء وتحديد الجراحة حلا لإنهاء معاناته يتهرب منها، حتى زاد الألم عليه وكانت الجراحة الحل الأخير لإنقاذه.

أسباب خطورة الجراحة

وأضاف «الجزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطورة وصعوبة الجراحة في هذه الحالة تمثلت في وجود الإبرة في الظهر، ما يستدعي قلب المريض علي بطنه بعد تخديره، وهو أمر صعب وخطير طبيا، والصعوبة الثانية في عدم معرفة مكان الإبرة بالضبط في الجسم، ما تتطلب استخدام جهاز أشعة داخل غرفة العمليات لتسهيل تحديد المكان وتم استخراجها على هيئة قطع بسبب تعرضها للصدأ.

استخراج إبرة من ظهر مريض

وأشار «الجزار» أن المريض يدعى «حمادة م ا» من جزيرة بلي مركز بنها، وكان يرفض أي تدخل جراحي لخوفه منها، حيث أكد أنه لا يعرف كيف دخلت الإبرة لجسمه، ولكن الأعراض ظهرت عليه من سنتين وزادت في الفترة الأخيرة، حيث تقررت الجراحة رغم رفضه واعتباره الحديث والسؤال عن الحالة من باب التهكم، لدرجة أنه قبيل التخدير كان سيلغي الجراحة عندما تم سؤاله عن أحد تفاصيل الحالة، ولكن تم إجراء الجراحة وغادر المستشفى.

وكان فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد أحمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، قد نجح في استخراج إبرة تنجيد دخلت عن طريق الخطأ في ظهر مريض خلف القفص الصدري مباشرة، والتي ظلت بمكانها مدة عامين، حيث جرى إجراء جراحة عن طريق فتح صغير 3 سم، وتم استخراج الإبرة.

تجهيز المريض سريعا للجراحة

ووفق بيان صادر عن المستشفى، فقد جرى حجز المريض وتجهيزه لعملية سريعة، تم فيها الاستعانة بجهاز الأشعة الملحق بغرف العمليات (C-arm)، لتحديد مكان الإبرة والفتح الجراحي عليها مباشرة، واستخراجها بنجاح، ولكن على هيئة قطع مكسورة بسبب الصدأ، نظرا لبقائها طوال مدة طويلة.

قام بإجراء الجراحة الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتورة فاطمة محمود، طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، وأخصائية التخدير الدكتورة نعمة محمد، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو النصر، مدير العمليات الموحدة بالمستشفيات الجامعية.