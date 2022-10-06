استخراج «إبرة تنجيد» من صدر مريض ببنها الجامعي بعد عامين من المعاناة

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمد أحمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، في استخراج إبرة تنجيد دخلت عن طريق الخطأ في ظهر مريض خلف القفص الصدري مباشرة، وظلت بمكانها مدة عامين.

وأوضح مستشفى بنها الجامعي في بيان لأنه تم إجراء جراحة بفتح جراحي صغير 3 سم، واستخراج «إبرة تنجيد»، دخلت بطريق الخطأ في ظهر مريض خلف القفص الصدري مباشرة، وتركها المريض لمدة سنتين خوفًا من إجراء العملية.

نجاح جراحة إنقاذ مريض ببنها الجامعي

وتابع أنه تم حجز المريض بالقسم وتجهيزه لعملية سريعة، والاستعانة بجهاز الأشعة الملحق بغرف العمليات «C-arm»، حيث تم تحديد مكان الإبرة والفتح الجراحي عليها مباشرة، واستخراجها بنجاح، على شكل قطع منكسرة بسبب الصدأ، نظرًا لبقائها طوال هذه المدة.

وأجرى العملية الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتورة فاطمة محمود، طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، وأخصائية التخدير الدكتورة نعمة محمد، تحت إشراف الدكتور محمد أبو النصر مدير العمليات الموحدة بالمستشفيات الجامعية لتنسيقه ودعمه وتيسير العقبات من أجل إجراء هذه العملية.

«كبسولة الجراحة المتطورة» تنقذ المرضى

يذكر أن مستشفى بنها الجامعي تحتوي على «كبسولة الجراحة المتطورة» التي ساهمت في تحسين أداء الجراحات في المستشفي، وتضم الكبسولة 11 غرفة جراحية تتيح إجراء أكبر عدد من الجراحات في وقت واحد .