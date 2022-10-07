كبير مبتهلي الإذاعة والتليفزيون: يجب الإكثار من الصلاة على النبي في يوم مولده

قال الشيخ منتصر الأكرت، كبير مبتهلي الإذاعة والتليفزيون، إنه في يوم مولد النبي صلي الله عليه وسلم يجب على كل اتباعه أن يقتضوا به في أفعاله وأقواله، ناصحا المشاهدين بضرورة الإكثار من الصلاة على النبي في يوم مولده الشريف.

الأكرت: كل صيغ الصلاة على النبي مستحبة

وأضاف «الأكرت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كل صيغ الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم مستحبة، وذلك بعظم مقامه وقدره عند الله سبحانه وتعالى: «كل واحد بيصلي على النبي بالصيغة التي يرتاح لها قلبه، والصلاة على حضرة النبي كنز من الكنوز يجب أن لا يدعها أحد».

«الأكرت»: صيغة شيخ الأزهر الراحل للصلاة على النبي

تابع «الأكرت»: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الراحل عبدالحليم محمود، كانت له صيغة معينه في الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم، ومنه أخذها الكثير من المشايخ والمبتهلين وباتوا يستخدمونها في ابتهالاتهم في حب النبي، حيث تحدث في فضلها وأكد على كونها كنز من كنوز الصلاة على النبي، وذكر أن لتلك الصيغة فضل كبير».

وأوضح أن كل إنسان يصلي على النبي بالشكل الذي يراه وبالأعداد التي يستطيع الصلاة بها عليه: «التسابيح مطلوبة والصلاة على حضرة النبي مطلوبة، وحينما يصلي العبد على النبي مرة يصلي الله بها عليها عشر، وهو أمر لم يحدث تجاه الأنبياء والمرسلين قبل النبي».

وتابع: «لو تحدثنا في رحمه سيدنا النبي فعايزين أعوام نتحدث عنها، حيث أنه كان رحيما بالبشر والحيوانات والطير والأشجار والجماد».